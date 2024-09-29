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Крупные грузовые дроны будут работать роем для борьбы с лесными пожарами

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Компания Windracers Environmental представила новую систему, которая использует рой крупных грузовых дронов для обнаружения лесных пожаров. Эти дронов могут охватывать большие территории, что делает их особенно эффективными в мониторинге лесов.

Крупные грузовые дроны будут работать роем для борьбы с лесными пожарами

Дроны оснащены искусственным интеллектом, который позволяет им анализировать изображения и быстро находить очаги возгорания.

Но это ещё не всё! Они также могут координировать доставку огнетушащих веществ прямо на место пожара, что значительно ускоряет процесс реагирования.

Эта инновационная разработка будет представлена на конкурсе XPRIZE Wildfire Track B, который можно сравнить с российскими конкурсами для разработчиков НТИ Up Great.

Участие в таких мероприятиях поможет компании продемонстрировать свой потенциал и привлечь внимание к важной проблеме борьбы с лесными пожарами.

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