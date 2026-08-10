Крупнейший в мире рудник редкоземельных металлов расширят в полтора раза

Китай приступает к масштабному расширению горнодобывающего комплекса Баян-Обо во Внутренней Монголии — его годовая производственная мощность вырастет на 50%. Основная цель проекта заключается в наращивании добычи железной руды, при этом Баян-Обо одновременно остаётся крупнейшим в мире известным месторождением редкоземельных металлов.

Государственная Baogang Group планирует инвестировать более 500 миллионов юаней (свыше 5,9 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ), чтобы увеличить ежегодную мощность добычи с 10 до 15 миллионов тонн. Проект включает расширение открытого карьера, создание нового восточного участка добычи, модернизацию транспортной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем управления — в том числе диспетчеризацию техники через сеть 5G и автоматизированный мониторинг устойчивости бортов карьера.

Расширение Баян-Обо происходит на фоне масштабных усилий США по развитию собственной сырьевой базы: Вашингтон вкладывает миллиарды долларов в проекты по добыче и переработке критически важных минералов, стремясь снизить зависимость от Китая в стратегических цепочках поставок. Вместе с тем увеличение добывающих мощностей Баян-Обо не означает автоматического роста объёмов редкоземельных металлов, поступающих на мировой рынок.

В Baogang Group подчёркивают, что главной задачей проекта остаётся наращивание добычи именно железной руды. Редкоземельные элементы извлекаются попутно из полиметаллической руды месторождения, которая также содержит флюорит, ниобий, скандий и торий.

Согласно проектной документации, в более широком районе Баян-Обо залегает около 600 миллионов тонн железной руды со средним содержанием железа порядка 35%. Хотя этот показатель уступает характеристикам многих австралийских месторождений, рудник остаётся одним из важнейших стратегических минерально-сырьевых активов Китая благодаря уникальному сочетанию критически важных элементов.

Расширение Баян-Обо повысит гибкость Китая в сфере добычи полезных ископаемых, однако само по себе не приведёт к пропорциональному росту производства редкоземельных металлов. Пекин регулирует добычу редкоземельного сырья и его последующее разделение с помощью ежегодных производственных квот, которые определяют объём материала, поступающего на перерабатывающие предприятия и далее к производителям, независимо от фактических объёмов добычи руды в карьере. Таким образом, увеличение добывающих мощностей на 50% не гарантирует сопоставимого роста производства разделённых оксидов редкоземельных элементов — на конечные объёмы по-прежнему влияют возможности переработки, распределение государственных квот и экономическая целесообразность производства.