Критики высоко оценили 007: First Light перед релизом

Игра 007: First Light получила 88 баллов на Metacritic после публикации первых обзоров от профильной прессы.

По мнению журналистов, опыт студии IO Interactive, известной по серии Hitman, помог создать масштабное шпионское приключение с разнообразными локациями и несколькими вариантами прохождения миссий.

Среди недостатков обозреватели отметили затянутые и более линейные эпизоды, а также механику вождения. При этом ряд критиков назвал игру лучшим проектом по мотивам «бондианы» со времён GoldenEye 007.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая.

