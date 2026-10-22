Главная » Новости

Критические уязвимости PHP поставили под угрозу безопасность сайтов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Специалисты по кибербезопасности обнаружили серьёзные уязвимости в PHP — языке программирования, который используется значительной частью сайтов по всему миру. Ошибки способны позволить злоумышленникам нарушать работу серверов и получать несанкционированный доступ к системам.

Как сообщает The Washington Post, опасные недостатки программного обеспечения выявили исследователи компании Calif при помощи инструментов искусственного интеллекта OpenAI. Проблема связана с механизмами обработки запросов и управления памятью.

Уязвимости оказались настолько серьёзными, что подразделение Агентства национальной безопасности США по сотрудничеству в области кибербезопасности рекомендовало организациям временно отключать уязвимые сайты до установки исправлений.

Разработчики PHP получили информацию об ошибках до их публичного раскрытия. Дополнительные защитные меры начали внедрять компании Cloudflare и WordPress.

Происшествие демонстрирует двойственную роль искусственного интеллекта в информационной безопасности. Нейросети помогают быстрее обнаруживать программные ошибки, но аналогичные возможности могут использоваться и злоумышленниками.

Эксперты рекомендуют администраторам сайтов своевременно устанавливать обновления безопасности.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

*Корпорация Meta, в том числе ее продукты Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в России.

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.