Критические уязвимости PHP поставили под угрозу безопасность сайтов

Специалисты по кибербезопасности обнаружили серьёзные уязвимости в PHP — языке программирования, который используется значительной частью сайтов по всему миру. Ошибки способны позволить злоумышленникам нарушать работу серверов и получать несанкционированный доступ к системам.

Как сообщает The Washington Post, опасные недостатки программного обеспечения выявили исследователи компании Calif при помощи инструментов искусственного интеллекта OpenAI. Проблема связана с механизмами обработки запросов и управления памятью.

Уязвимости оказались настолько серьёзными, что подразделение Агентства национальной безопасности США по сотрудничеству в области кибербезопасности рекомендовало организациям временно отключать уязвимые сайты до установки исправлений.

Разработчики PHP получили информацию об ошибках до их публичного раскрытия. Дополнительные защитные меры начали внедрять компании Cloudflare и WordPress.

Происшествие демонстрирует двойственную роль искусственного интеллекта в информационной безопасности. Нейросети помогают быстрее обнаруживать программные ошибки, но аналогичные возможности могут использоваться и злоумышленниками.

Эксперты рекомендуют администраторам сайтов своевременно устанавливать обновления безопасности.