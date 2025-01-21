Крипто-память: создание монеты «Жириновский» обсуждают в Госдуме

В Государственной думе России рассматривают идею создания криптовалюты, посвященной Владимиру Жириновскому.

Депутат ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что инициатива приурочена к 80-летию со дня рождения политика, которое будет отмечаться в 2026 году.

Нилов отметил, что обсуждение этой идеи происходит на фоне недавних запусков криптовалют, связанных с Дональдом Трампом и его супругой. Он считает, что создание криптовалюты «Жириновский» заслуживает внимания, особенно учитывая схожесть Жириновского и Трампа в политическом подходе.

Владимир Жириновский, родившийся 25 апреля 1946 года, был депутатом Госдумы с первого созыва и основал ЛДПР в 1989 году. Он скончался 6 апреля 2022 года.

После смерти имя политика нередко появлялось в новостях, включая создание памятника в игре Minecraft и использование нейросети для его «воскрешения».