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Крипто-память: создание монеты «Жириновский» обсуждают в Госдуме

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В Государственной думе России рассматривают идею создания криптовалюты, посвященной Владимиру Жириновскому.

Депутат ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что инициатива приурочена к 80-летию со дня рождения политика, которое будет отмечаться в 2026 году.

Нилов отметил, что обсуждение этой идеи происходит на фоне недавних запусков криптовалют, связанных с Дональдом Трампом и его супругой. Он считает, что создание криптовалюты «Жириновский» заслуживает внимания, особенно учитывая схожесть Жириновского и Трампа в политическом подходе.

Владимир Жириновский, родившийся 25 апреля 1946 года, был депутатом Госдумы с первого созыва и основал ЛДПР в 1989 году. Он скончался 6 апреля 2022 года.

После смерти имя политика нередко появлялось в новостях, включая создание памятника в игре Minecraft и использование нейросети для его «воскрешения».

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