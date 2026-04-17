КПРФ предложила закрепить цифровые права граждан в отдельном законопроекте

КПРФ внесла в Государственную думу законопроект, предусматривающий закрепление гарантий цифровых прав граждан. Документ содержит положения о праве на доступ к интернету, праве на выражение мнения и праве на анонимность в сети.

Согласно инициативе, ограничение доступа к интернету для граждан может осуществляться только по решению суда либо при подтверждённой кибератаке. При этом срок такого ограничения предлагается ограничить двумя сутками.

По данным источника «Ведомостей» в Госдуме, вероятность принятия законопроекта оценивается как крайне низкая.