Главная » Новости

КПРФ предложила закрепить цифровые права граждан в отдельном законопроекте

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

КПРФ внесла в Государственную думу законопроект, предусматривающий закрепление гарантий цифровых прав граждан. Документ содержит положения о праве на доступ к интернету, праве на выражение мнения и праве на анонимность в сети.

Согласно инициативе, ограничение доступа к интернету для граждан может осуществляться только по решению суда либо при подтверждённой кибератаке. При этом срок такого ограничения предлагается ограничить двумя сутками.

По данным источника «Ведомостей» в Госдуме, вероятность принятия законопроекта оценивается как крайне низкая.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.