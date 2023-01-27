Корпорация TCL выпустила смартфон TCL Ion X со съемным аккумулятором

Съёмная батарея в смартфоне сейчас большая редкость, ведь большинство аппаратов выходит в цельном корпусе, а чтобы заменить аккумулятор, требуется мастерская или специальный инструмент.

TCL Ion X для рынка США является исключением на современном рынке. Смартфон стоимостью всего 119 долларов выпущен со съёмной пластиковой крышкой.

Аппарат предлагают через магазины Metro. В нем установили процессор MediaTek Helio G25, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.

На задней панели находится 13 Мп камера, а с лицевой стороны 5 Мп датчик. Экран в TCL Ion X на 6-дюймов с разрешением 720p.

Съемный аккумулятор в новинке всего на 3000 мАч, но и такого объёма должно хватать на весь день работы гаджета.