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Корпорация TCL выпустила смартфон TCL Ion X со съемным аккумулятором

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Съёмная батарея в смартфоне сейчас большая редкость, ведь большинство аппаратов выходит в цельном корпусе, а чтобы заменить аккумулятор, требуется мастерская или специальный инструмент.

TCL Ion X для рынка США является исключением на современном рынке. Смартфон стоимостью всего 119 долларов выпущен со съёмной пластиковой крышкой.

Аппарат предлагают через магазины Metro. В нем установили процессор MediaTek Helio G25, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.

На задней панели находится 13 Мп камера, а с лицевой стороны 5 Мп датчик. Экран в TCL Ion X на 6-дюймов с разрешением 720p.

Съемный аккумулятор в новинке всего на 3000 мАч, но и такого объёма должно хватать на весь день работы гаджета.

TCL TCL Ion X
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