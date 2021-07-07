В этом году Xiaomi подала несколько патентов на складные телефоны. Недавно мы увидели Xiaomi Mi Mix Flip со складным дизайном раскладушки, в то время как Mi Mix Fold уже находился в разработке, и теперь в сети появился новый патент на уникальное складное устройство.

В прошлом году Xiaomi запатентовала дизайн в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая. Патентный документ был выпущен вчера и демонстрирует несколько документов с описанием конструкции. Изображения из этих документов были визуализированы, и на нем показан складной телефон с бесконечным экраном, который идет по сторонам вперед.

В прошлом мы видели нечто подобное от Huawei со складным телефоном Huawei Mate Xs. Но в отличие от складывающейся наружу конструкции Mate Xs, Mi Fold от Xiaomi имеет складывающуюся внутрь конструкцию. У него тонкие стороны и в целом более толстый форм-фактор.

Также он имеет вертикальную рамку с одной стороны, на которой расположены все кнопки и разъемы. Также в телефоне есть колонка, микрофон и лоток для SIM-карты на верхней стороне. Внизу находится разъем USB Type-C.

На данный момент от компании ничего не известно об уникальном складном телефоне. Но мы можем ожидать услышать больше о складном Mi в конце этого года. Вполне возможно, что Mi Mix Flip и Mi Mix Fold могут быть выпущены в этом году.

Источник — Astera.