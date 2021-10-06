Концепт Samsung Galaxy Z Fold Note: дисплей с пером S Pen

Еще в сентябре мы сообщали о том, что Samsung зарегистрировала товарный знак Galaxy «Flex Note» и патент на дизайн большого складного смартфона, который также поддерживает S Pen. Теперь появился новый концептуальный 3D-рендер, основанный на этом дизайне, и устройство было названо Galaxy Z Fold Note.

Согласно LetsGoDigital , Technizo Concept сделала серию 3D- рендеров концептов на основе патентных изображений патента складного смартфона. В то время как в исходном патенте в основном описывался дисплей и не учитывались более мелкие детали, концепция 3D включает в себя полный модуль камеры на задней панели. Изначально мы назвали это устройство Galaxy Flex Note на основе товарного знака, но последние рендеры были названы Galaxy Z Fold Note.

Глядя на дизайн этого телефона, становится ясно, почему «Note» включено в его название, поскольку он поддерживает S Pen в уникальном корпусе. Благодаря тому, что дисплей представляет собой складную рамку вокруг дисплея, которая также покрывает заднюю часть, S Pen размещается в небольшом магнитном корпусе на задней панели дисплея. Поэтому, когда дисплей находится в разложенном состоянии, можно вынуть S Pen, чтобы использовать его в форме планшета.

Это означает, что стилус в компактной форме зажат в дисплее. Обернутый вокруг дисплея дисплей составляет половину общей площади задней части, в то время как модуль задней камеры содержит несколько датчиков изображения. На данный момент неясно, действительно ли Samsung работает над таким продуктом или просто покрывает все аспекты.