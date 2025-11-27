Контроль за самозанятыми таксистами грозит перейти к цифровым платформам

Общественная организация «Объединение самозанятых России» выступила с инициативой вывести самозанятых водителей на личных автомобилях из-под действия общего регулирования такси и передать контроль за их работой цифровым платформам. Соответствующее письмо направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщили в объединении.

По действующему закону о работе такси самозанятые водители обязаны заключать договор со службой заказа для получения разрешения. Однако прямого запрета на получение заказов другими способами — через стоянки, социальные сети, мессенджеры или по личным контактам — законодательство не предусматривает. При этом, по словам руководителя ОСР Ивана Литвинова, наблюдается устойчивый рост числа таких «обходных» заказов, несмотря на то, что агрегаторы остаются основным каналом работы.

Представители ОСР отмечают, что действующие правила создают риски для пассажиров. Если самозанятый таксист принимает заказ через агрегатор, платформа обязана компенсировать вред жизни и здоровью пассажиров сверх страхового покрытия. Если же заказ выполняется другим способом, подобные гарантии не действуют. В организации считают, что передача функций контроля агрегаторам повысит безопасность поездок и обеспечит дополнительные механизмы защиты прав клиентов.