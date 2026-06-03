Конструкторы по «Покемонам» получат интерактивные смарт-кубики

Компания EGO представила серию конструкторов по вселенной «Покемонов» с поддержкой технологии Smart Play. Она позволяет фигуркам реагировать на действия пользователя: покемоны смогут отвечать на удары и встряхивания звуковыми эффектами и вибрацией.

Продажи новой линейки стартуют 1 августа. Всего будет доступно 12 наборов. Самый доступный комплект с Джигглипаффом оценён примерно в 1,1 тыс. рублей, а набор с противостоянием Чаризарда и Джолтеона обойдётся примерно в 8,7 тыс. рублей по текущему официальному курсу ЦБ РФ. (ppt.ru)

Смарт-кубик входит в комплект только двух наборов. Для остальных конструкторов интерактивный модуль предлагается приобретать отдельно.