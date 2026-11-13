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Консорциум UCIe выпустил спецификацию для связи чиплетов с памятью

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Консорциум Universal Chiplet Interconnect Express выпустил спецификацию UCIe 4.0. Она описывает, как соединять отдельные кристаллы, или чиплеты, внутри одного корпуса. Одно из нововведений — стандартный канал обмена данными между системой на кристалле и чиплетами памяти. Для него можно использовать уже существующие физические интерфейсы и адаптеры UCIe.

Для соединения с памятью заявлена плотность пропускной способности около 2,5 Тбайт/с на миллиметр границы кристалла. Показатель описывает, какой объём данных можно передать через соединения на единицу длины края кристалла. Для интерфейса UCIe-S на скоростях 48 и 64 гигатранзакции в секунду предложена новая схема размещения контактных площадок. По данным консорциума, она увеличивает плотность пропускной способности на 20% в расчёте на длину края и на 10% в расчёте на площадь.

Спецификация также описывает обмен сведениями о состоянии отдельных чиплетов и двусторонние каналы управления с проверкой целостности данных. Эти функции рассчитаны на системы, где в одном корпусе объединяют вычислительные модули, ускорители и память.

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