Консоль Steam Machine выйдет в первом квартале 2026 года, Microsoft готовит новый Xbox

Valve не планирует отменять выпуск консоли Steam Machine и готовится к началу поставок устройства в начале 2026 года, сообщила глава AMD Лиза Су. Её компания отвечает за производство полукастомной системы-на-чипе для «Стимбокса» и заинтересована в своевременной поставке вместе с Valve.

Лиза Су также подтвердила, что разработка чипа для следующего поколения Xbox продвигается успешно, что позволит выпустить устройство в 2027 году. По слухам, новая консоль Microsoft будет гибридной, работать на специальной версии Windows и поддерживать игры из Steam и Epic Games Store.

При этом остаётся неясным, будет ли Microsoft выпускать «Корбокс» в 2027 году: из-за кризиса памяти производство консолей следующего поколения может быть отложено до 2028 года.

