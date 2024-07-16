Конкурент Vision Pro от Samsung может выйти уже в начале 2025 года

Samsung готовит свои собственные очки дополненной реальности под кодовым названием Moohan.

По информации инсайдеров, новая гарнитура Samsung будет иметь некоторые сходства с Vision Pro от Apple. Ее разработкой компания занимается совместно с Qualcomm и Google.

То есть в Moohan от Qualcomm достанется аппаратная часть, в том числе и процессор Snapdragon XR2+ Gen 2. Google же окажется ответственной за программное обеспечение.

Конкурент Apple Vision Pro должен выйти в начале следующего года, хотя изначально планировалось, что его запуск состоится в первом квартале этого года.

Вероятно, у Samsung возникли некоторые трудности, поэтому сроки запуска заметно перенесли. Согласно обновленным планам, версия для разработчиков будет выпущена в октябре, а готовая к коммерческому использованию версия появится в начале 2025 года.