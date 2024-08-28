Конкурент Apple Vision Pro от Samsung засветился в бенчмарке Geekbench

В бенчмарке Geekbench появились характеристики устройства Samsung с модельным номером SM-I130, который может стать аналогом Apple Vision Pro.

Согласно данным, новинка будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, предназначенным для виртуальной реальности.

Этот чип поддерживает изображение в разрешении 4,3K с частотой 90 fps для каждого глаза. Устройство также получит 16 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 14, хотя ОС может измениться к моменту релиза.

Кроме того, предполагается, что гарнитура будет выполнена в дизайне предстоящих флагманских смартфонов Galaxy S25, и их могут представить вместе в начале 2025 года.