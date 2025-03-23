Компьютер Apple-1 Bayville был продан на аукционе за 375 тыс. долларов

На аукционе RR Auction был продан редкий компьютер Apple-1 под названием Bayville, за эту уникальную модель было выручено 375 000 долларов. Этот экземпляр занесён в официальный реестр Apple-1 под номером 91 и считается одним из самых сохранившихся образцов первого персонального компьютера, который продавали Стив Джобс и Стив Возняк.

Bayville относится к первой партии, выпущенной в 1976 году, и на нём есть уникальный серийный номер, вероятно, написанный самим Джобсом. К компьютеру прилагалось оригинальное руководство с заметкой от Дэниела Коттке, одного из первых сотрудников Apple.

Также на аукционе продавались другие предметы, связанные с Apple. Чек 1976 года с подписью Джобса был продан за 112 054 доллара, а запечатанный iPhone первого поколения — за 87 514 долларов. Другой чек с подписью Джобса ушёл за 62 500 долларов, а компьютер Apple Lisa был продан за 56 818 долларов. Общая выручка от аукциона составила 1 308 251 доллар.

Источник: macrumors