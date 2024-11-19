Компания «Яндекс» представила новую линейку умных лампочек и реле

Компания Яндекс представила новую коллекцию устройств для умного освещения в домах. В модельный ряд вошли тринадцать новых гаджетов, что дает пользователям больше возможностей для настройки света и управления им с помощью голосового ассистента «Алиса».

В продаже появились новые умные лампочки, а также обновленные версии старых моделей, которые теперь работают по протоколу Matter over Wi-Fi. Яндекс также впервые выпустил умные выключатели и реле, использующие протокол Zigbee, что позволяет им функционировать даже при отсутствии интернета.

Ранее в линейке Яндекса было всего четыре лампы, а теперь они получили новый дизайн и добавились три новые модели: RGB-лампочка для подвесных потолков с цоколем GX53, филаментная лампа Е27 для открытых светильников и новая версия RGB-лампы Е27 с повышенной яркостью для больших пространств.

Беспроводные умные выключатели можно установить в любом месте без подключения к электросети. Они доступны с одной или двумя клавишами и могут запускать до шести сценариев на одной клавише и до двенадцати на двух. Умное реле предназначено для установки за стандартные выключатели, не требуя изменения проводки.

Проводные умные выключатели также совместимы со всеми круглыми подрозетниками и доступны в двух версиях. Все устройства работают на энергоэффективном протоколе Zigbee и могут функционировать без интернета.