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Компания Xiaomi сделала обогреватель-увлажнитель воздуха

Автор На чтение 1 мин Просмотров 83 Опубликовано

Компания Xiaomi представила новый напольный обогреватель, который также увлажняет и дезинфицирует воздух.

Компания Xiaomi сделала обогреватель-увлажнитель воздуха

Устройство может нагревать комнату с 16 до 28 градусов и поддерживать нужную температуру с помощью встроенного датчика. Цена на новинку составляет 7 тысяч рублей в эквиваленте.

Обогреватель оснащен графеновым радиатором для равномерного нагрева и потребляет 2200 Вт энергии, что позволяет изменять температуру в комнате размером 10 квадратных метров на 5 градусов.

Компания Xiaomi сделала обогреватель-увлажнитель воздуха

Устройство также выполняет функцию увлажнителя, имея 2-литровый резервуар, которого хватает на 10 часов работы.

Управлять обогревателем можно голосом, пультом или через систему умного дома. Он работает тихо, с уровнем шума всего 32 дБ, и имеет защиту от воды, что позволяет использовать его в ванной. Также предусмотрены меры безопасности от перегрева и опрокидывания.

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