Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 10S на базе Snapdragon 870

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 10S на базе Snapdragon 87008.03.2021 23:24
Как и было обещано 8 марта китайская компания провела презентацию смартфона с названием Xiaomi Mi 10S.
Новинка является улучшенным вариантом модели Mi 10, представленной в прошлом году. Смартфон имеет дисплей, который уже поддерживает частоту обновления 120 Гц, а на задней панели установлена четверная камера с главным датчиком на 108 Мп.
Емкость батареи составляет 5000 мАч, и она поддерживает 33-ватную зарядку, которую придется приобретать отдельно, так как в комплекте зарядного блока нет.
В основе устройства располагается процессор Snapdragon 870. Xiaomi Mi 10S стал вторым на мировом рынке, получившим этот чип.
В нем улучшили тактовые частоты процессорных ядер, а также он имеет 5G-модем. Еще в смартфоне стоит отметить появление динамиков Harman Kardon, тогда как в остальном это все тот же Mi 10.
Официальные продажи аппарата стартуют в Китае 10 марта. Его будут продавать в черном, белом или голубом цветах, но стоимость пока не объявлена.
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