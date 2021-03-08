Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 10S на базе Snapdragon 870

Как и было обещано 8 марта китайская компания провела презентацию смартфона с названием Xiaomi Mi 10S.

Новинка является улучшенным вариантом модели Mi 10, представленной в прошлом году. Смартфон имеет дисплей, который уже поддерживает частоту обновления 120 Гц, а на задней панели установлена четверная камера с главным датчиком на 108 Мп.

Емкость батареи составляет 5000 мАч, и она поддерживает 33-ватную зарядку, которую придется приобретать отдельно, так как в комплекте зарядного блока нет.

В основе устройства располагается процессор Snapdragon 870. Xiaomi Mi 10S стал вторым на мировом рынке, получившим этот чип.

В нем улучшили тактовые частоты процессорных ядер, а также он имеет 5G-модем. Еще в смартфоне стоит отметить появление динамиков Harman Kardon, тогда как в остальном это все тот же Mi 10.

Официальные продажи аппарата стартуют в Китае 10 марта. Его будут продавать в черном, белом или голубом цветах, но стоимость пока не объявлена.