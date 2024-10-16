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Компания Xiaomi представила бесшумный блендер с HyperOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Компания Xiaomi анонсировала свой новый кухонный прибор — блендер Mijia Smart Quiet Blender P1, который уже доступен для предварительного заказа на JD.com по цене 699 юаней или 9 500 рублей.

Компания Xiaomi представила бесшумный блендер с HyperOS

Блендер оснащен усовершенствованным бесщеточным двигателем, который может развивать скорость до 35 000 об/мин при мощности 500 Вт для смешивания и 1000 Вт для нагрева.

Двигатель использует специальные алгоритмы для эффективного извлечения питательных веществ, регулируя скорость в зависимости от типа и твёрдости ингредиентов.

Объем блендера составляет 1,5 литра для холодных напитков и 1,0 литра для горячих, что делает его подходящим как для индивидуального, так и для семейного использования. Он имеет керамическое антипригарное покрытие, которое легко чистится.

Компания Xiaomi представила бесшумный блендер с HyperOS

Блендер также оснащен 13-слойной системой шумоподавления, уменьшающей уровень шума до 37 дБ(A). Он предлагает функции интеллектуального планирования, четырехчасового подогрева и высокотемпературной мойки с 99,99% антибактериальной эффективностью. Для безопасности предусмотрена система защиты от перегрева и крышка, предотвращающая проливание.

Устройство совместимо с системой Xiaomi HyperOS Connect, что позволяет управлять им удаленно через приложение Mijia, где доступны планирование, настройка температуры и более 50 облачных рецептов. Блендер также умеет измельчать сухие бобы, что делает его идеальным для приготовления домашнего соевого молока.

Компания Xiaomi представила бесшумный блендер с HyperOS

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