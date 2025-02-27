Компания Xiaomi показала капсульную кофемашину за 6 тыс. рублей

Компания Xiaomi анонсировала новую капсульную кофемашину Mijia Capsule Coffee Machine S1, ориентированную на скорость и удобство приготовления эспрессо. Она доступна на платформе Youpin по цене 499 юаней (6 тыс. руб.).

Кофемашина оснащена 20-барным насосом ULKA, который обеспечивает стабильное давление для приготовления насыщенного эспрессо с кремовой текстурой.

Благодаря системе нагрева мощностью 1250 Вт, машина готова к работе всего за 25 секунд, что идеально подходит для утренних сборов.

Для приготовления кофе достаточно нажать кнопку, без необходимости сложной настройки. Система контроля температуры с датчиком NTC и алгоритмом PID поддерживает оптимальную температуру воды, предотвращая перегрев.

Пользователи могут выбирать размер чашки: 40 мл для эспрессо или 110 мл для американо, а также сохранять предпочтительные настройки.

Кофемашина включает магнитную подставку для капсул, которая может быть прикреплена к боковой части устройства или к металлической поверхности, например, к холодильнику, экономя место на столе. Съёмный резервуар для воды ёмкостью 650 мл упрощает заправку и очистку.

Дизайн машины минималистичный, размерами 33,2 см × 9,0 см × 21,2 см, что примерно соответствует формату А4. Серый корпус легко вписывается в интерьер большинства кухонь, а уровень шума составляет всего 55 дБ. Регулируемый держатель для чашек подходит для различных размеров кружек, а автоматическое отключение через 10 минут помогает экономить электроэнергию.

В комплекте с кофемашиной идут 10 кофейных капсул, импортированных из Швейцарии, которые обещают мягкий, многогранный вкус с нотками тропических фруктов и тёмного шоколада.