Компания Xiaomi официально представила планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro

Xiaomi вернулась на рынок планшетов с двумя новыми моделями Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Китайская компания последний свой планшет Mi Pad 4 представила еще три года назад.

О новых планшетах серии Mi Pad 5 информация начала появляться еще в конце прошлого года. Ожидалось, что они будут представлены весной, но китайский производитель решил их показать перед началом нового учебного года.



Серия Mi Pad 5 получила премиальный дизайн и поддержку сетей пятого поколения, также устройства оснастили качественными дисплеями с частотой обновления 120 Гц.

В Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro установили 11-дюймовую матрицу с разрешением 2560х1600 пикселей и технологию, позволяющую снизить излучение вредного синего света.

В новинках установили большое количество динамиков. Так, в обычной версии их четыре, а в Mi Pad 5 Pro – восемь. Акустическая система поддерживает Dolby Atmos.

В основе Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro лежат процессоры Snapdragon 860 и Snapdragon 870 соответственно.

Оперативной памяти в аппаратах 6 ГБ, а постоянной 128 или 256 ГБ в зависимости от конфигурации.

В младшей версии планшета на тыльной стороне установили 13 Мп одинарную камеру, в Pro версии уже двойная камера 13 и 5 Мп, фронтальный модель у планшетов одинаковый — на 8 Мп.

В версии Mi Pad Pro 5G основной датчик камеры на 50 Мп. За автономность Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro отвечают аккумуляторы на 8720 мАч и 8600 мАч соответственно.



Новинки оснащены специальной программной оболочкой MIUI For Pad, которая создана на базе операционной системы Android 11.

Это платформа позволяет работать со стилусом, разделять экраны и запускать многооконный режим.

В Китае самый мощный Mi Pad 5 Pro 5G будет стоить 540 долларов, более простая конфигурация версии Mi Pad Pro будет предлагаться за 385 долларов, а базовая версия планшета обойдется покупателю в 310 долларов.