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Разработчики соцсети «ВКонтакте» запустили направление поддержки малого и среднего бизнеса

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После начала блокировки в России популярных зарубежных социальных сетей, блогерам и пользователям пришлось переходить на отечественное сецсети. Также это вынужден делать и бизнес.

Руководство «ВКонтакте» готово помочь малому и среднему бизнесу России, для этого они усилили службу поддержки и запустили сервисы для запуска и развития бизнеса на площадке.

Сейчас предлагаемые соцсетью услуги позволяют развернуть на странице полноценный интернет-магазин, и есть все возможности, чтобы добавить информацию о товаре или услуге.

Кроме этого предлагается еще и интеграция с существующими магазинами через API.

Также «ВКонтакте» позволяет оплачивать товары через сервис VK Pay и подключить доставку по всей России.

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