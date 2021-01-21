Компания Vivo представила смартфон X60 Pro+ с чипом Snapdragon 888

Vivo несколько дней назад начала прием заказов на свой флагманский смартфон X60 Pro+, при этом полноценная презентация аппарата прошла только сейчас.

Новинка от китайского производителя получила флагманский процессор Snapdragon 888 с мощным графическим ускорителем Adreno 660 и 5G модемом.

Минимальный объём оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, максимальный — 12 ГБ.

Для хранения информации установлен накопитель на 128 или 256 ГБ. Vivo X60 Pro+ получил 6,56-дюймовый процессор с разрешением 2376х1080 пикселей.

Сам экран выполнен по технологии AMOLED, а его частота обновления составляет 120 Гц.

Заявлена поддержка HDR10+ и максимальная яркость 1300 кд/м2. В нижней части дисплея встроен подэкранный сканер отпечатка пальца.

В верхней части находится фронтальная камера, которую разместили в отверстии.



На тыльной стороне в большом блоке установлена основная камера с разрешением 50 Мп, диафрагма модуля составляет 1,57.

В основной камере есть оптическая стабилизация. Также в блоке основной камеры находится 48 Мп датчик с ультраширокоугольной оптикой и оптической стабилизацией.

Помимо этого, есть 32 Мп датчик изображения и 8 Мп перископный блок с пятикратным зумом, 60-кратным цифровым и оптической стабилизацией.

Под «капотом» также расположен аккумулятор на 4200 мАч, который можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 55 Вт.

Размеры смартфона: 158,59х73,35х9,10 мм, вес — 190 г. В Китае аппарат предлагается по цене 770 долларов за младшую версию и 930 долларов за самую дорогую.