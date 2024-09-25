Компания в США допустила ошибку и в сети оказались данные 106 млн американцев

Данные более 100 миллионов американцев стали доступны в интернете из-за ошибки компании MC2 Data, которая занимается проверкой анкетной информации.

По информации портала Cybernews, MC2 Data управляет несколькими сайтами, такими как PrivateRecords.net и PeopleSearcher. В результате расследования выяснили, что компания оставила базу данных объемом 2,2 ТБ без пароля, что сделало её доступной для всех пользователей сети.

Утечка затронула 106,3 миллиона записей, содержащих имена, даты рождения, адреса, IP-адреса, электронные почты и информацию о трудоустройстве граждан США.

Также появились данные о более чем 2,3 миллиона физических и юридических лиц, которые использовали услуги этой компании. Утекли номера телефонов и юридические документы. Инцидент произошел из-за человеческой ошибки, которая привела к раскрытию конфиденциальной информации.

Исследователь Cybernews Арас Назаровас отметил, что подобные утечки представляют опасность, так как киберпреступники могут использовать эти данные для своих целей, что значительно увеличивает риски для граждан.