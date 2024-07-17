Компания Unihertz представила самый маленький 5G-смартфон Jelly Max

Компания Unihertz представила новый смартфон под названием Jelly Max, который является самым маленьким смартфоном с поддержкой 5G.

Это устройство отличается компактными размерами, что делает его идеальным выбором для людей, которым важно, чтобы смартфон был маленького размера.

Jelly Max имеет 5-дюймовый HD-экран с тонкими рамками, что позволяет устройству иметь габариты 62,7×128,7×16,3 мм. Это значительно компактнее, чем большинство современных смартфонов.

Несмотря на свои небольшие размеры, Jelly Max обладает хорошим временем автономной работы благодаря 4000 мАч батарее, разрешению дисплея и поддержке быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Новинка оснащена процессором MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, а также основной камерой на 108 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп.

Она поддерживает сети 5G и оснащена различными функциями, такими как Wi-Fi 6E, NFC и сканер отпечатков пальцев. Jelly Max работает на операционной системе Android 14.

В настоящее время Jelly Max доступен для приобретения на площадке Kickstarter. Начальная цена составляет 239 долларов (21 тыс. рублей). Отправка смартфонов покупателям начнется в октябре этого года.