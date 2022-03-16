Компания Tesla подняла цены на свои электрокары в США и Китае на фоне инфляции

Цена на электрокары американской компании выросли не только в США, но также и Китае.

Tesla переписала цены на весь модельный ряд, теперь самый дешевый электрокар автопроизводителя стоит 47 000 долларов.

В компании Tesla не стали комментировать рост цен, но по заявлению главы Tesla Илона Маска, на рынке сейчас наблюдается резкий рост цен на металл и никель, который необходим для производства аккумуляторов.

Также глава Tesla отметил, что из-за постоянных сбоев поставок начала расти цена на комплектующие.

Что касается подорожания, то оно значительное. Так, Model 3 и Model Y выросли в цене от 2 до 3 тыс. долларов.

Model S сразу подскочила в цене на 5 тыс. долларов, а кроссовер Model X на 10 тыс. долларов