Компания TCL выпустила игровой монитор с 4К дисплеем

Новинка под названием 32U8, может стать сильным конкурентом в премиум-сегменте игровых мониторов. Она уже доступна для предзаказа на JD.com по цене 3799 юаней (около 525 долларов), при этом полноценные продажи начнутся только 16 апреля.

Монитор обладает 31,5-дюймовой 4K панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Он использует технологию QD-Mini и 1400 зон локального затемнения, достигая максимальной яркости 1600 нит и поддерживая HDR 1400, что делает его подходящим для игр, фильмов и работы с графикой.

32U8 отличается высокой точностью цветопередачи и заводской калибровкой. Дисплей охватывает 96% DCI-P3 и 99% sRGB, а также поддерживает 10-разрядную цветопередачу. Статическая контрастность составляет 4000:1.

Для геймеров монитор предлагает время отклика 1 мс и технологию, уменьшающую размытость. Он также сертифицирован для снижения синего света и мерцания, что обеспечивает комфортный просмотр.

Монитор имеет стильный дизайн с «световыми крыльями» сзади и эргономичную подставку с возможностью наклона и регулировки высоты.

TCL 32U8 оснащён двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, портом Type-C с мощностью 90 Вт, двумя USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-B и разъёмом для наушников.