Компания Sony завершила выпуск Blu-ray после 18 лет производства

Sony объявила, что в феврале 2024 года прекратит производство записываемых дисков Blu-ray, что станет концом почти 20-летней истории их выпуска. Это решение также затрагивает мини-диски для записи, данные MD и кассеты MiniDV.

Компания уже остановила производство потребительских носителей, оставив производственные линии только для бизнес-клиентов до тех пор, пока это будет экономически целесообразно. Причиной такого решения стало снижение спроса на физические носители, так как многие пользователи предпочитают стриминговые сервисы.

Первый прототип диска Blu-ray был представлен в 2000 году, и он стал конкурентом HD DVD. Оба формата стали доступными в 2006 году, но Blu-ray выиграл благодаря сотрудничеству с киностудиями и использованию технологии в PlayStation 3.

Несмотря на снижение популярности оптических носителей, многие пользователи продолжают хранить важные файлы в облаке. Однако это требует регулярных оплат и может быть рискованным с точки зрения безопасности. Некоторые предпочитают хранить данные на жёстких дисках, срок службы которых составляет около пяти лет, что может привести к потере информации.

Хотя Sony завершает производство записываемых Blu-ray, компания Pioneer продолжает разрабатывать долгосрочные решения для хранения, включая диски Blu-ray, рассчитанные на сто лет. Некоторые исследователи работают над архивными стеклянными хранилищами, которые могут прослужить до 5000 лет.