Компания Sony завершает свою деятельность в России

В октябре 2024 года компания Sony подала заявку на ликвидацию одного из своих юридических лиц в России, что стало заключительным этапом сокращения её деятельности в стране, начавшегося в 2022 году.

Решение о выходе с российского рынка не стало сюрпризом. В марте 2022 года Sony приостановила поставки своей продукции из-за санкций и напряженной политической обстановки. Тем не менее часть оборудования продолжала поступать благодаря параллельному импорту, что позволяло компании сохранять минимальное присутствие.

На российском рынке телевизоров и игровых приставок Sony занимала одну из лидирующих позиций, однако к 2023 году эти ниши были заняты китайскими брендами. Хотя консоли PlayStation по-прежнему доступны в стране, они реализуются через неофициальные каналы.

10 октября 2024 года была подана заявка на ликвидацию, но процесс оказался непростым. В 2023 году компания уже дважды пыталась ликвидировать это юридическое лицо, но оба раза сталкивались с отказами. Юристы Sony продолжают работать над завершением этого процесса, сталкиваясь с бюрократическими преградами.

Основное подразделение Sony в России, АО «Сони Электроникс», понесло убытки в размере 530,3 миллиона рублей в 2023 году на фоне снижения выручки на 81% по сравнению с предыдущим годом. Это подтверждает, что уход с рынка был вызван серьезными финансовыми проблемами.

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