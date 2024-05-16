Компания Sony представила флагман Xperia 1 VI с Snapdragon 8 Gen 3

Sony порадовала своих поклонников новым флагманским смартфоном Xperia 1 VI, продолжая линейку Xperia с привлекательным дизайном и передовыми функциями. Однако, компания сделала несколько смелых шагов, отказавшись от некоторых характерных особенностей.

Одним из изменений стал отказ от экранов с соотношением сторон 21:9, на которые Sony ранее делала акцент. Вместо этого Xperia 1 VI предлагает дисплей с соотношением сторон 19,5:9, обеспечивая более удобный пользовательский опыт. Кроме того, разрешение экрана было снижено с 4K до Full HD+.

Несмотря на это, новый смартфон все равно предлагает впечатляющую OLED-панель LTPO с частотой обновления до 120 Гц и яркостью 1300 кд/кв.м. Таким образом, Sony стремится обеспечить высокое качество изображения.

Остальные характеристики Xperia 1 VI также заслуживают внимания. Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает высокую производительность. Пользователям доступно 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной флеш-памяти для хранения всех их данных и приложений.

Одной из важных особенностей новинки является использование испарительной камеры для охлаждения платформы, что позволяет смартфону работать более эффективно даже в экстремальных условиях.

Камера Xperia 1 VI остается на высоком уровне, с 48-мегапиксельным датчиком и телеобъективом, способным менять фокусное расстояние от 85 до 170 мм. Это позволяет пользователю получить разнообразные и качественные снимки.

Среди других особенностей смартфона можно отметить наличие разъема для наушников, удобно расположенной фронтальной камеры и разнообразие цветовых вариантов, таких как черный, белый и зеленый.

Однако, стоит отметить, что Xperia 1 VI имеет высокую цену в размере 1400 евро, что делает его довольно дорогим устройством.