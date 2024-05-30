Компания Sony продолжит выпускать свои эксклюзивы для ПК

Sony Interactive Entertainment, в лице своего нового руководителя Германа Хульста, подтвердила, что не планирует выпускать новые одиночные блокбастеры от PlayStation Studios одновременно на ПК и PlayStation 5.

Вместо этого, они сначала выпускают эти игры на консолях, а затем, спустя время, портируют их на компьютеры.

Цель компании заключается не только в дополнительном заработке от продаж игр на ПК, но также в привлечении ПК-аудитории на консоли PlayStation. Sony ожидает, что некоторые ПК-геймеры, полюбившие игры на ПК, захотят приобрести PlayStation 5, чтобы сыграть в продолжение этих игр, которые станут доступны только на консоли.

Такая стратегия позволяет расширить аудиторию PlayStation в целом и привлечь новых игроков в экосистему компании. Она предоставляет выбор пользователям: либо они могут подождать выхода игры на ПК, либо приобрести PlayStation 5 и насладиться игрой сразу после премьеры. Sony ожидает, что в любом случае они смогут продать игру и получить прибыль.

В целом, стратегия развития PlayStation, описанная Германом Хульстом, подразумевает постепенное привлечение ПК-аудитории на консоли PlayStation, сохраняя эксклюзивность некоторых игр для консоли в начальный период их релиза.