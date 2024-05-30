Главная » Новости

Компания Sony продолжит выпускать свои эксклюзивы для ПК

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Sony Interactive Entertainment, в лице своего нового руководителя Германа Хульста, подтвердила, что не планирует выпускать новые одиночные блокбастеры от PlayStation Studios одновременно на ПК и PlayStation 5.

Вместо этого, они сначала выпускают эти игры на консолях, а затем, спустя время, портируют их на компьютеры.

Цель компании заключается не только в дополнительном заработке от продаж игр на ПК, но также в привлечении ПК-аудитории на консоли PlayStation. Sony ожидает, что некоторые ПК-геймеры, полюбившие игры на ПК, захотят приобрести PlayStation 5, чтобы сыграть в продолжение этих игр, которые станут доступны только на консоли.

Такая стратегия позволяет расширить аудиторию PlayStation в целом и привлечь новых игроков в экосистему компании. Она предоставляет выбор пользователям: либо они могут подождать выхода игры на ПК, либо приобрести PlayStation 5 и насладиться игрой сразу после премьеры. Sony ожидает, что в любом случае они смогут продать игру и получить прибыль.

В целом, стратегия развития PlayStation, описанная Германом Хульстом, подразумевает постепенное привлечение ПК-аудитории на консоли PlayStation, сохраняя эксклюзивность некоторых игр для консоли в начальный период их релиза.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.