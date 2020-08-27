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Компания Sony открывает предзаказ на PlayStation 5 по спецприглашениям

27.08.2020 09:38

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.

Согласно заявлению Sony, в этот праздничный сезон будет «ограниченное количество консолей PS5, доступных для предварительного заказа». Программа приглашения — это шанс для существующих клиентов PlayStation получить шанс заказать новую консоль.

Как отмечается на странице часто задаваемых вопросов Sony, заполнение регистрационной формы не гарантирует получение приглашения на предварительный заказ консоли, поскольку приглашения распространяются на основе «предыдущих интересов и действий PlayStation».

И даже если вы все же получите приглашение, вам все равно не гарантирован предварительный заказ. Каждое приглашение будет открыто в течение ограниченного времени и ограничено только одним предварительным заказом консоли для каждого идентификатора PSN (вместе с двумя новыми контроллерами DualSense и другими аксессуарами PS5). Кроме того, вам понадобится адрес в США для отправки вашего PlayStation 5. Консоли также будут доступны, только пока они есть в наличии.

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