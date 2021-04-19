В модельной линейке Samsung появится еще один смартфон, который получит емкую батарею.

Как сообщили инсайдеры, компания Samsung выпустит доступный смартфон с гигантским аккумулятором.

Новинка, как сообщается, будет относиться к линейке М, и она уже прошла европейскую сертификацию DEKRA.

В новинке предложат аккумулятор на 6 000 мАч, а работать она будет на процессоре Helio G80 с поддержкой работы в сетях LTE.

Еще смартфону приписывают 6,4-дюймовый экран Super AMOLED, частота обновления которого составит 90 Гц.

В основой камере предложат датчик на 64 МП, а работать устройство будет под управлением ОС Android 11 с оболочкой OneUI 3.1.

Другие подробности о новой модели пока не раскрывают, но есть информация, что она дебютирует в конце этого месяца вместе с другими новинками в Индии.