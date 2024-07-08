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Компания Samsung в Европе оценила свои Galaxy Ring от 449 евро

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Samsung впервые показал свое кольцо Galaxy с функциями отслеживания фитнеса на презентации серии Galaxy S24.

Компания Samsung в Европе оценила свои Galaxy Ring от 449 евро

Кольцо будет доступно для продажи во Франции и Европе с 19 июля 2024 года, о чем сообщили сразу несколько зарубежных источников.

Стало известно, что официальная рекомендованная цена составит 449 евро или 43 000 рублей.

Возможно, для использования функций отслеживания кольца потребуется ежемесячная подписка.

Компания Samsung в Европе оценила свои Galaxy Ring от 449 евро

Кольцо Galaxy Ring будет доступно в девяти размерах и различных цветах, а время автономной работы будет зависеть от размера кольца.

Ранее стало известно о возможностях умного кольца.  Его презентация состоится 10 июля на мероприятии Unpacked.

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