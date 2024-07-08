Компания Samsung в Европе оценила свои Galaxy Ring от 449 евро

Samsung впервые показал свое кольцо Galaxy с функциями отслеживания фитнеса на презентации серии Galaxy S24.

Кольцо будет доступно для продажи во Франции и Европе с 19 июля 2024 года, о чем сообщили сразу несколько зарубежных источников.

Стало известно, что официальная рекомендованная цена составит 449 евро или 43 000 рублей.

Возможно, для использования функций отслеживания кольца потребуется ежемесячная подписка.

Кольцо Galaxy Ring будет доступно в девяти размерах и различных цветах, а время автономной работы будет зависеть от размера кольца.

Ранее стало известно о возможностях умного кольца. Его презентация состоится 10 июля на мероприятии Unpacked.