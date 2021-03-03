Компания Samsung представила новые телевизоры MICRO LED и QLED 2021

Samsung подготовила новое поколение телевизоров, которые получили технологии MICRO LED и Samsung Neo QLED.

В модельном ряду компании новые технологии получили две линейки телевизоров 2021 года. Так, модели с Neo QLED получают светодиоды Quantum Mini, которые в сравнении с обычными светодиодами занимают в 40 раз меньше места.

Такая технология позволит сделать яркой подсветку и точно передать глубину черного цвета. К тому же она позволяет обеспечивать интеллектуальное масштабирование.

Что касается телевизоров с MICRO LED, то в них будет высокое качество изображения, яркость, а также глубокий черный цвет.

По заявлению производителя, в таких моделях используются неорганические светодиоды, что позволяет избежать выгорания на протяжении всего срока службы телевизора. В конце марта MICRO LED телевизоры с диагональю 99 и 110 дюймов поступят уже в продажу.

Модель с меньшей диагональю появятся в продаже во второй половине года. Среди возможностей новинок стоит отметить разделение на четыре экрана.

Также в этом году в продажу поступят Samsung Neo QLED 8K QN800A и QN900А, и модели QN90A и QN85A с 4К.