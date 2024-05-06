Главная » Новости

Компания Samsung повысит автономность Galaxy S25 за счет ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Samsung планирует увеличить автономность своих смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra с помощью функции Battery AI.

Несмотря на то, что емкость аккумулятора останется прежней — 5000 мА·ч, новая функция позволит увеличить время работы устройства на 5-10%.

Battery AI будет активироваться при низком уровне заряда и поможет продлить время работы смартфона.

Основная идея заключается в том, что при низком заряде устройства ПО отключает или ограничивает определенные функции, фоновые задачи и процессы, чтобы снизить энергопотребление и увеличить время работы.

В случае Battery AI, как можно судить по названию, в процессе оптимизации будет использоваться искусственный интеллект.

Кроме того, прогнозируется, что более современные платформы, применяемые в Samsung Galaxy S25, также положительно повлияют на автономность устройства.

В итоге новая линейка Galaxy S25 может предложить значительно более продолжительное время работы по сравнению с текущими моделями.

Флагман Galaxy S25 Ultra от Samsung не получит увеличенную батарею и более быструю зарядку

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.