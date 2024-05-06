Компания Samsung повысит автономность Galaxy S25 за счет ИИ

Samsung планирует увеличить автономность своих смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra с помощью функции Battery AI.

Несмотря на то, что емкость аккумулятора останется прежней — 5000 мА·ч, новая функция позволит увеличить время работы устройства на 5-10%.

Battery AI будет активироваться при низком уровне заряда и поможет продлить время работы смартфона.

Основная идея заключается в том, что при низком заряде устройства ПО отключает или ограничивает определенные функции, фоновые задачи и процессы, чтобы снизить энергопотребление и увеличить время работы.

В случае Battery AI, как можно судить по названию, в процессе оптимизации будет использоваться искусственный интеллект.

Кроме того, прогнозируется, что более современные платформы, применяемые в Samsung Galaxy S25, также положительно повлияют на автономность устройства.

В итоге новая линейка Galaxy S25 может предложить значительно более продолжительное время работы по сравнению с текущими моделями.