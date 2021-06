Компания Realme выпустит свой первый недорогой робот-пылесос

Realme намерена в ближайшее время начать осваивать новые для себя рынки. Сейчас к презентации готовится первый ноутбук и планшет компании.

Но как оказалось помимо этого китайский производитель намерен выпустить бюджетный робот-пылесос. Информация о нем была раскрыта в социальной сети «Твиттер».

Пылесос получит название Realme Robot Vacuum Cleaner. Он будет выполнен в черном цвете с датчиком лазерной навигации на крышке.

Технические характеристики пылесоса от Realme пока не раскрыты. Ожидается, что вся информация о нем, а также о ноутбуке и планшете будет раскрыта на презентации запланированной 15 июня.

В этот день еще покажут смартфон Realme GT 5G.

Realme Robot Vacuum Cleaner also Launching on 15th June along with Realme GT 5G. pic.twitter.com/ZIOKglc7IY

— Ankit (@TechnoAnkit1) June 10, 2021