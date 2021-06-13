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Компания Realme выпустит свой первый недорогой робот-пылесос

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Realme намерена в ближайшее время начать осваивать новые для себя рынки. Сейчас к презентации готовится первый ноутбук и планшет компании.

Realme намерена в ближайшее время начать осваивать новые для себя рынки. Сейчас к презентации готовится первый ноутбук и планшет компании.
Но как оказалось помимо этого китайский производитель намерен выпустить бюджетный робот-пылесос. Информация о нем была раскрыта в социальной сети «Твиттер».

Пылесос получит название Realme Robot Vacuum Cleaner. Он будет выполнен в черном цвете с датчиком лазерной навигации на крышке.

Технические характеристики пылесоса от Realme пока не раскрыты. Ожидается, что вся информация о нем, а также о ноутбуке и планшете будет раскрыта на презентации запланированной 15 июня.

В этот день еще покажут смартфон Realme GT 5G.

Realme Realme Robot Vacuum Cleaner
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