Компания Realme официально представила смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro+

Новые смартфоны начнут продавать в Китае с 24 ноября, а позднее новинки появятся за пределами этой страны, включая Россию.

Компания Realme представила смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro+, которые получили некоторые флагманские решения и функции. Обычная версия имеет 6,7-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+.

На лицевой стороне расположилась камера с модулем на 16 Мп, тогда как основная камера оснащена датчиками на 108 и 2 Мп. Процессор установлен Snapdragon 695, а за автономную работу устройства будет отвечать батарея на 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной быстрой зарядки. Операционная система — Android 13.

Плюс-версия смартфона имеет изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-экран с таким же разрешением и частотой обновление. Фронтальная камера также имеет 16-мегапиксельный датчик, а вот в основной камере доступны датчики на 108, 2 и 8 Мп. Работает модель уже на базе процессора Dimensity 1080.

Батарея имеет такую же емкость, но заявлена поддержка быстрой 67-ватной зарядки. Кроме этого, в смартфонах имеется сканер отпечатков пальцев сбоку, поддержка двух сим-карт, 5G и NFC.

Realme 10 Pro предложат для покупки в версиях 8/256 и 12/256 Гб по цене 1599 и 1899 юаней, а это около 13 590 и 16 140 рублей. Realme 10 Pro+ выйдет в трех конфигурациях с объемом памяти 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ по цене 1699, 1999 и 2 299 юаней. То есть стоимость старшей версии в рублях будет варьироваться от 14 440 и 19 540 рублей.