Компания Oppo пришла на помощь владельцам заблокированных в России смартфонов OnePlus 11

Ранее один из владельцев нового OnePlus 11 столкнулся с проблемами при использовании смартфона в России.

Как написал mobiltelefon.ru, владелец решил обратится за комментарием к Oppo Россия. Стоит отметить, что Oppo является компанией, которая владеет брендом OnePlus.

Официально этот бренд в России не представлен, но компания Oppo решила все-таки помочь российским пользователям. Пользователь в ответ на обращение получил совет обратится в сервисный центр Telemix в Москве или Петербурге. Владелец OnePlus 11 так и сделал.

В сервисном центре предложили решить проблему с помощью перепрошивки, а доставить смартфон в центр предлагают через курьерскую службу или обратится лично.