Компания Nothing анонсировала премьеру нового смартфона

Компания Nothing анонсировала презентацию нового устройства, которая пройдет 4 марта года.

Об этом сообщила компания в социальной сети X, где также был опубликован тизер с изображением камеры смартфона. На картинке можно увидеть овальный модуль и круглый блок над ним.

Ранее компания уже заявила, что планирует представить свой новый смартфон в первом квартале 2025 года. Не сообщается, о каком смартфоне идет речь, но ряд источников утверждает, что речь идет не о смартфоне Nothing Phone (3).

Никаких подробностей о проекте пока нет.