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Компания МТС запустила услугу «Сохраняю номер»

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Оператор связи МТС представил новый сервис под названием «Сохраняю номер».

Он позволяет абонентам сохранять свои номера, даже если они не пользуются услугами связи регулярно.

Этот сервис будет полезен тем, кто долго не использует номер, например, в командировках за границей или когда SIM-карта нужна только для банковских приложений и мессенджеров.

Подключить услугу можно через приложение «Мой МТС», в личном кабинете, в салонах связи или по телефону. Услуга не влияет на звонки и интернет — они останутся доступными по тарифу.

Сервис активируется на полгода и стоит 349 рублей, которые списываются раз в шесть месяцев.

 

 

Источник: ixbt

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