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Компания Microsoft решила закрыть мессенджер Skype

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По информации из кода приложения, доступного на портале XDA Developers, сервис прекратит свою работу в мае 2025 года.

Пользователи Skype уже получают уведомления о необходимости перейти на Microsoft Teams, где также можно обмениваться сообщениями и делать звонки.

Если в списке контактов Skype есть пользователи Teams, об этом появится соответствующее сообщение.

Skype был запущен в 2003 году и стал популярным, но с появлением новых мессенджеров его популярность начала снижаться.

В 2020 году Skype пользовались около 40 миллионов человек, но три года спустя это число сократилось до 36 миллионов. В то же время Telegram имеет около 450 миллионов активных пользователей ежедневно.

Таким образом, Microsoft сосредоточится на развитии Teams, заменив Skype как основную платформу для общения.

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