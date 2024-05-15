Компания Microsoft отменила санкции против РФ

Microsoft удовлетворяет потребности российских пользователей, разрешив им загружать обновления операционной системы Windows и пакета офисных приложений Office без необходимости использования виртуальной частной сети (VPN).

Это новшество, о котором сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

Теперь российские клиенты могут получать обновления, включая Windows 11 23H2 и обновления для Office, напрямую на свои компьютеры, не сталкиваясь с ограничениями, связанными с российскими IP-адресами.

Кроме того, Microsoft решила не блокировать облачные программные продукты для российских IT-компаний, несмотря на предыдущие заявления о намерении сделать это 20 марта. Это решение, вероятно, связано с желанием компании сохранить свою значительную долю на российском рынке.

В феврале 2022 года Microsoft временно прекратила продажу продуктов Windows и Office в России, а также ограничила доступ к крупным обновлениям для российских пользователей.