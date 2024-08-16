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Компания Microsoft для Windows разработала аналог AirDrop

Автор На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Microsoft добавила в Windows аналог AirDrop, позволяющий быстро обмениваться файлами между ПК и мобильными устройствами.

Эта функция доступна в Windows 10 (обновления от мая 2019 года и позже) и Windows 11, а также требует Android 9.0 или более поздней версии с приложением Link to Windows.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно синхронизировать устройства через приложение Phone Link. После этого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по нужному файлу, выбрать опцию «Поделиться» и затем Phone Link.

Файл будет передан на смартфон без необходимости дополнительных разрешений.

В настоящее время функция тестируется участниками программы предварительной оценки на канале Release Preview. Позже функция станет доступна всем пользователям, но сроки ее выхода пока не озучены.

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