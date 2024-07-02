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Компания LG представила 27-дюймовый смарт-монитор для ПК

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Новый монитор уже доступен для покупки на официальном сайте компании по цене 300 долларов. Компания LG представила 27-дюймовый смарт-монитор MyView Smart Monitor для ПК, в котором офисные программы способны работать без подключения к смартфону.

Компания LG представила 27-дюймовый смарт-монитор для ПК

В комплекте с новинкой предлагается беспроводная клавиатура и мышь. Сам монитор может работать отдельно от ПК или подключаться к нему для вывода изображения.

Новинка оснащена 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей. Для подключения к ПК, ноутбукам и другим устройствам он обладает двумя портами HDMI и двумя портами USB.

Встроенные динамики мощностью 5 Вт обеспечивают приемлемое качество звука и позволяют обойтись без дополнительной акустической системы. Монитор также совместим с пультом дистанционного управления LG Magic Remote (продаётся отдельно).

Главной особенностью этого устройства является предустановленная операционная система WebOS. Благодаря ей пользователи могут получать доступ к популярным потоковым видеосервисам.

Компания LG представила 27-дюймовый смарт-монитор для ПК

Для работы доступны облачные сервисы ПК, такие как Microsoft 365 и приложения Google, что позволяет работать без компьютера. Также сообщается, что монитор совместим с функциями Apple AirPlay и HomeKit, что упрощает просмотр контента и управление устройством с устройств iOS и macOS.

27-дюймовый смарт-монитор выпущен только в нежно-розом цвете по цене 300 долларов или 26,2 тыс. рублей.

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