Компания LG Electronics все-таки закроет убыточное мобильное подразделение

Мобильное подразделение корейской компании уже несколько лет является убыточным.

Неоднократно сообщалось, что компания прекратит разработку и производство смартфонов, но каждый раз эта информация опровергалась.

По данным Bloomberg, компания LG с февраля на неопределенный срок «заморозила» разработку мобильных устройств с гибким экраном.

Также все презентации смартфонов компания перенесла на второе полугодие. Это первые серьезные признаки того, что в LG намерены закрыть мобильное подразделение.

Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что LG вела переговоры с Volkswagen AG и вьетнамским конгломератом Vingroup о продаже мобильного подразделения, но договорится с компаниями руководство LG не смогло.