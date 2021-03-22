Компания LG Electronics все-таки закроет убыточное мобильное подразделение

Компания LG Electronics все-таки закроет убыточное мобильное подразделение22.03.2021 23:52
Мобильное подразделение корейской компании уже несколько лет является убыточным.
Неоднократно сообщалось, что компания прекратит разработку и производство смартфонов, но каждый раз эта информация опровергалась.
По данным Bloomberg, компания LG с февраля на неопределенный срок «заморозила» разработку мобильных устройств с гибким экраном.
Также все презентации смартфонов компания перенесла на второе полугодие. Это первые серьезные признаки того, что в LG намерены закрыть мобильное подразделение.
Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что LG вела переговоры с Volkswagen AG и вьетнамским конгломератом Vingroup о продаже мобильного подразделения, но договорится с компаниями руководство LG не смогло.
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