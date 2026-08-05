Компания Lenovo показала тизер игрового планшета Legion Y700 Infinity с симметричными рамками и тонким корпусом

Компания готовится расширить линейку компактных игровых планшетов моделью с заметно облегченным и более тонким дизайном. Согласно официальным данным, опубликованным накануне, новинка получит усовершенствованный форм-фактор, что позиционирует ее как более портативный флагманский вариант — ожидается, что выход устройства состоится уже в этом месяце.

Подтверждено, что планшет получит симметричные рамки толщиной около 2,89 мм с каждой стороны. Один из тизерных снимков демонстрирует высокое соотношение экрана к площади корпуса, что важно для более глубокого погружения при использовании. Вес устройства составляет порядка 298 граммов при толщине примерно 6,5 мм, что делает его одним из самых тонких и легких в своем классе.

Что касается начинки, ожидается, что Legion Y700 Infinite получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition с пиковой тактовой частотой до 4,74 ГГц, в паре с памятью LPDDR5T, поддерживающей скорость передачи данных до 10 667 Мт/с, и накопителем UFS 4.1 Pro для быстрой обработки данных. По более ранним данным из надежных источников, включая Digital Chat Station, устройство получит 8,4-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 165 Гц и фронтальной камерой с центральным расположением отверстия. На задней панели разместится одинарная 50-мегапиксельная камера с RGB-подсветкой.

Отдельного внимания заслуживает связь: планшет получит слот для SIM-карты и поддержку сетей 5G, в частности диапазона N79, что позволит устройству работать с мобильным интернетом без необходимости подключения через смартфон. Также Lenovo анонсировала продвинутую систему охлаждения с крупной испарительной камерой и функции на основе ИИ, ориентированные на продуктивность и творческие задачи.

Ожидается, что стоимость устройства начнется в районе 5000 юаней, что по текущему курсу ЦБ РФ составляет примерно 57 000 рублей, закрепляя за планшетом позицию в премиальном сегменте компактных устройств. Благодаря сверхузким рамкам, небольшому весу и флагманской начинке в компактном корпусе Legion Y700 Infinite может заинтересовать как геймеров, так и всех, кто ищет высокую производительность в портативном формате.