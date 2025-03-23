Компания Keenetic два года скрывала утечку данных пользователей своих роутеров

Компания Keenetic Limited предупредила пользователей своего мобильного приложения о возможном взломе базы данных для аккаунтов, зарегистрированных до 16 марта 2023 года.

В марте 2023 года независимый исследователь в области ИТ-безопасности сообщил о возможном доступе к данным, после чего проблема была быстро устранена. Исследователь заверил, что информация о взломе не была передана никому и была уничтожена.

Однако 28 февраля 2025 года стало известно, что некоторые данные могли попасть к независимому СМИ. Несмотря на это, до февраля 2025 года Keenetic не заметила никаких утечек и оценивает риск мошенничества как низкий.

У хакеров могли быть доступны адреса электронной почты, логины и пароли для VPN, а также некоторые настройки устройств. Компания уточнила, что не собирает данные о платёжных картах, поэтому эти данные не могли быть скомпрометированы.

Keenetic порекомендовала пользователям из группы риска изменить пароли учётных записей и ключи для VPN. Компания заверила, что доступ к данным произошёл без злого умысла и информация не стала общедоступной.

Источник: 3dnews