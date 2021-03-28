Компания Intel раскрыла характеристики видеокарт DG2

Компания Intel опубликовала документы с характеристиками видеокарт серии DG2.

Напомним, что это дискретные графические ускорители, которые должны выйти в этом году.

Доступ к скачиванию есть только у лиц, подписавших договор о неразглашении. В основном, такие договоры заключают интеграторы и производители компьютерного железа или ноутбуков.

Но несмотря на закрытый доступ к содержимому документов, Intel всё равно раскрыла некоторые подробности.

Например, «синяя компания» готовит три настольных видеокарты и пять мобильных. Первые будут представлены в вариантах на 128, 384 и 512 вычислительных блоков.

При этом, объём памяти составит 4 или 6, 8 и 16 Гб. Какой из вариантов чипов получит указанный видеобуфер не известно. Стандарт памяти – GDDR6.

Мобильные видеокарты получат от 96 до 512 вычислительных блоков, но объём памяти для них не известен.

Всего будет пять моделей с инженерными обозначениями от SKU1 до SKU5. Некоторые из них будут представлены отдельными модулями и могут ставиться в уже готовые ноутбуки без дискретной графики.

Однако, Intel заранее ограничила совместимость будущих дискретных видеокарт собственного производства.

Поставить ту же DG2 любой из версий к системе на базе AMD не получится, а по более ранним утечкам, даже платформы Intel до чипсетов B365 не получат совместимость с GPU «синей компании».

Чтобы исправить это, потребуется обновить BIOS.